Nel corso di una diretta sulla BoboTv, Antonio Cassano non usa giri di per commentare la Roma di Jose Mourinho: "Una squadra come la Roma è obbligata a fare un calcio propositivo e più coraggioso per tentare di vincere ogni domenica, solo così puoi provare ad arrivare tra le prime quattro altrimenti è più dura del marmo. Il calcio di Mourinho è andato, dovrebbe evolversi come ha fatto Pioli... Io col Betis ho visto la partita, lui ha detto che il Betis era più forte della Roma ma questa è una cosa che sta in piedi. La Roma se non fa un gioco propositivo resterà sempre a metà strada, poi lui è bravo a gettare sempre tanto fumo".