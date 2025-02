Cassano contro Thiago Motta: "Ha fatto un disastro. Può anche vincere lo Scudetto, ma la Juventus non può tenerlo"

2025 Getty Images

L'uscita dalla Coppa Italia ai calci di rigore subita contro l'Empoli in casa ha aperto un enorme capitolo di riflessione in casa Juventus con la posizione di Thiago Motta che, a detta del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, non è a rischio, ma per cui il credito è sicuramente finito. Fuori dalla Coppa Italia, fuori in semifinale in Supercoppa e fuori ai playoff di Champions League contro il PSV sono i risultati che tutti contestano con il 4° posto in campionato diventato ora l'obiettivo minimo da non fallire. A commentare il rendimento della squadra e l'impatto che l'allenatore italo-brasiliano ha avuto finora sul mondo bianconero è stato anche l'ex-attaccante di Milan e Inter fra le altre,che, durante Viva El Futbol, non ha avuto parole d'elogio, anzi.

- "La Juventus deve ripartire da Thiago Motta? Per me no. Può anche vincere il campionato, non cambia niente. Non si possono cancellare tutti i mesi precedenti disastrosi con eliminazione dalla Champions e dalla Coppa Italia. Con gli acquisti fatti in estate, mi aspettavo una situazione molto diversa"."Molti giocatori sono stati svalutati, nessuna idea di calcio, nessun miglioramento. Se dovesse vincere anche il campionato, direi che hanno fatto schifo le altre a perderlo, non sarebbe merito della Juve. Serve un percorso, non bastano uno-due mesi".

"Io vedo il bicchiere totalmente vuoto, è stato fatto un disastro dall'allenatore, nonostante gli ottimi investimenti fatti dalla società in estate. Ad esempio non capisco perché metta in discussione giocatori come Khephren Thuram che spesso non gioca e che secondo me è il migliore della Juve. Faccio davvero fatica a recepire quello che sta facendo Motta. Dopo il percorso a Bologna mi aspettavo un impatto decisamente diverso".