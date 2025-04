Cassano controcorrente: "Impresa Inter con il Bayern? Una partita attacco contro difesa. Barella uno dei peggiori"

, come suo solito, va controcorrente. Nell'ultima puntata di Viva El Futbol, l'ex attaccante analizza la, nell'andata dei quarti di finale di, e commenta: ", ma per quanto mi riguarda vado sulle dichiarazioni che ha fatto Sacchi. Se Cassano non è credibile, vado su uno che ha fatto la storia del calcio,, ma voglio aggiungere che l'Inter ha fatto una partita solida, concentrata, ha fatto due gol e ne poteva fare un altro, ma a me non basta.. Il Bayern ha fatto l'1-1 e dopo 2 minuti ha preso gol in contropiede perché l'idea sua era continuare ad attaccare".

Cassano aggiunge, come riporta fcinter1908.it: "L'Inter non mi è dispiaciuta come atteggiamento, ma far passare l'Inter che fa una partita stupenda, l'allenatore top 3 al mondo e tutte ste robe qua.... A me singolarmente sono piaciuti i due attaccanti,ha fatto un assist clamoroso.è stato il migliore in campo per me.ha fatto una partita seria, da giocatore vero. Avevo qualche dubbio su dove può arrivare Thuram, ma ha fatto una partita seria. In mezzo al campo si è fatta fatica.".