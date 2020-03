Intervenuto in una diretta instagram in una versione social di Tiki Taka, l'ex attaccante di Milan, Inter e Roma, Antonio Cassano, ha parlato dell'emergenza coronavirus e non solo.



CORONAVIRUS - "Se continuate a uscire, nel 2040 siamo ancora qui. Due settimane fa pensavo che questo virus fosse una cosa superficiale, invece c’è da prendersi paura. State a casa, vedete film e fate figli".



ILICIC - "Se Ilicic avesse incontrato Gasperini dieci anni fa, sarebbe diventato uno dei cinque calciatori più forti al mondo. Se fosse stato alla Juve al posto di Dybala tutto il mondo parlava di lui".



LUIS ALBERTO - "Luis Alberto è un giocatore fortissimo, grande merito ad Inzaghi. Era un centrocampista estroso, ora è completo. Con Milinkovic e Immobile sta trascinando la Lazio".