Durissimo attacco di Antonio Cassano a Giuseppe Marotta. L'ad dell'Inter, parlando di Nicolò Barella, aveva criticato l'ex fantasista di Inter, Milan e Sampdoria ("Potenzialmente io nella mia carriera non ho mai avuto un giocatore con le potenzialità e qualità innate di Antonio, ma non è mai diventato campione perché non ha mai accompagnato queste qualità a delle qualità umane, come ad esempio comportarsi in modo serio e disciplinato, avere obiettivi"), attraverso la Bobo TV Cassano replica: "Conosco molto bene Marotta, anzi dico che deve dire grazie al sottoscritto se è riuscito ad andare alla Juve. Alla Sampdoria ha fatto tanti disastri, poi ai giornalisti faceva scrivere che invece era bravo. È un incompetente di calcio, non conosce i giocatori: spesso chiedeva a me chi fossero i giocatori che lo salutavano. Marotta col calcio non c'entra niente, è solo un grande politico del calcio. Quando mi tocca a livello umano io devo andare nello specifico. Di me si può dire tutto, ma non che non abbia le qualità umane. Anzi, lui dovrebbe solo ringraziarmi: può darsi che sia ancora avvelenato da quando mi voleva vendere alla Fiorentina all'insaputa di Garrone. Io, parlato con lui, gli chiesi cacciare Marotta a fine stagione. Poco dopo quell'anno andò via. E se abbiamo fatto bene alla Samp lo deve a me. Io a giocare a calcio sono stato un fenomeno, mentre lui si sa vendere bene con i giornalisti. Se vuole parlarmi lo faccia dal vivo".