Cassano durissimo: "Mi sono rotto di aspettare Joao Felix. Basta con Leao, è un mezzo giocatore"

Il fantasista portoghese non sta convincendo con il Milan ed è uno dei principali bersagli della critica, nonostante Sergio Conceicao continui a garantirgli fiducia e a impiegarlo stabilmente da titolare. Anche nell'ultima giornata contro il Napoli al Maradona, dove l'ex Chelsea ha offerto un'altra prestazione deludente.Antonio Cassano, ex tra le altre proprio del Milan, nel corso della trasmissione "Viva el Futbol" è tornato sulla partita del Maradona e si è lasciato andare a una dura critica che ha coinvolto anche Rafael Leao: le sue dichiarazioni.

- "Il Napoli ha giocato un po' storto con il Milan. La partenza in impostazione era a tre. Ovviamente era sempre 4-3-3, ma un po' storto. Politano dava una mano a tutta fascia. L'errore più grande che il Napoli ha fatto è stato non sostituire Kvaratskhelia, lo abbiamo sempre detto. Ora si gioca lo scudetto senza di lui e il sostituto. Il Napoli ha fatto 65' meravigliosi, una roba pazzesca, poteva segnare altri 2-3 gol. Grande Conte. Poi cala l'intensità e il Napoli ha rischiato. Ma ho intravisto un'organizzazione, un equilibrio da una parte; dall'altra una squadra che nel finale ha giocato coi singoli come nelle partite del giovedì".

MILAN FATISCENTE - "Ho visto un grande Napoli, un grande allenatore che ha vinto una grande partita meritando. E invece ho visto un Milan con un primo tempo sconcertante, ha preso delle imbucate clamorose. Il primo goal una palla facile, pazzesco. Il secondo goal Walker che tiene in gioco, i due centrali che vengono fuori e non si parlano, Lukaku in ciabatte che fa 2-0... Vedo un qualcosa di fatiscente".JOAO FELIX - "Ovviamente qualcuno sta rompendo i cog...ni per Joao Felix, gioca o non gioca. Stasera lo rimarco. A me Joao Felix piace da impazzire, ma lo aspetto da sette anni e mi sono rotto i cog...ni di aspettarlo. Dopo i primi cinque mesi al Benfica in cui mi sono innamorato, l'ho sempre visto a sprazzi e tutti lo danno via. Ora arriva al Milan, fa goal, fa le prime partite buone, poi fatiscente".

LEAO - "Cosa succede? Ora qualche parassita fallito e incompetente tira fuori la questione Leao. "Leao deve giocare, Leao è il più forte". Stop. Per me i più forti del Milan sono Pulisic e Reijnders che hanno fatto 15 gol. Pulisic fa un lavoro di fascia, va dentro, fa l'assist, gioca di squadra, fa i goal. Fa tutto quello che Leao non sa fare. Non che non fa, che non sa fare. Mette una palla e ne sbaglia quattro. Gioca casualmente. Ha fatto 6 goal. Fermin Lopez che non gioca, non Ferran Torres, ne a già fatti 7. Possibile che in Italia viviamo ancora così? Noi siamo qui per far capire agli incompetenti che è ora di andar fuori dai cog...ni. Loro non capiscono cosa vuol dire realmente il calcio, guardare il calcio, studiare il calcio, amare il calcio e rispettare il calcio. Non basta una giocata per dire che uno è forte, ma forte in base a cosa? A una palla messa in mezzo? Ha fatto 6 goal in campionato. E invece non si parla di Reijnders che ha già fatto doppia cifra, non si parla di Pulisic. Fanno i calciatori, fanno la differenza. Di Leao si va avanti a parlare perché gli fa comodo. E' un mezzo giocatore, punto. Non basta una giocata per dire che uno è forte, ma forte in base a cosa? A una palla messa in mezzo?".

"MEGLIO ORSOLINI, ZACCAGNI E LOOKMAN" - "Un giocatore gioca a Bologna, non sponsorizzato, sta facendo un campionato eccezionale. Anche l'anno scorso l'ha fatto, con tanti goal e assist. Orsolini quanto guadagna? Un milione e mezzo. E nessuno ne parla. Uno che fa la metà della metà della metà, gioca nel Milan e guadagna 8 milioni. Perché non si parla di Orsolini e devo parlare di un giocatore che l'anno scorso ha fatto malissimo, quest'anno ha fatto 6 goal. E devo continuare a parlare di Leao? Guadagna 8 milioni, non fa la differenza. Meglio Orsolini? Sì. Meglio Zaccagni? Sì. Meglio Lookman? Dieci anni. Per quale motivo si continua a pensare che Leao è un fenomeno?".