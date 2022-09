Nella serata di ieri l’ex attaccante di Sampdoria e Roma Antonio Cassano, ospite del podcast di Fedez Muschio Selvaggio, parlando del futuro di Mario Balotelli ha avuto modo di accostarlo anche alla Fiorentina di Rocco Commisso. Questo un estratto delle sue parole:



“Io sono convinto che lui sia veramente forte, secondo me ad oggi è il miglior attaccante italiano. Immobile d’altronde in Nazionale non segna mai e contro le grandi sparisce, e poi Balotelli è molto più forte tecnicamente. Se trova un ambiente giusto può tornare a fare bene. Nel calcio se ti mettono un’etichetta è difficile toglierla, ma Balotelli è un bravo ragazzo. Prendiamo la Fiorentina, che in questo momento ha bisogno di un attaccante e gioca un calcio bellissimo. Ecco, fossi la società viola prenderei Balotelli subito. Certo devi mettere in preventivo il suo comportamento, ma sul campo fa la differenza”.