Intervenuto alla Bobo Tv, l'ex calciatore dell'Inter, Antonio Cassano, ha espresso la propria opinione in merito al calciatore che finora lo ha maggiormente impressionato in questo campionato del mondo.



“Il Belgio non mi ha impressionato, ha fatto grande fatica; idem il Portogallo, in mezzo e in difesa qualcosa concede. Chi mi ha impressionato di più tra i giocatori è stato Mbappé, ha fatto cose allucinanti con la Francia”,