ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport:Un sogno da bambino che si realizzava. Lì ho incontrato due fratelli, Ausilio e Branca. Andavo molto d’accordo con Nagatomo, lo sento ancora. Prima di un derby entrai nella sua stanza alle 4 del mattino: dormiva con la mascherina sugli occhi, saltò per aria come un grillo"."Oggi sceglierei di giocare per l’Inter,, ma non si vive di ricordi"., ma nessuno mi ha offerto un progetto serio e concreto"."Col calcio a 5 ho chiuso, ora gioco a paddle. Devi prevedere le mosse del rivale, servono fantasia, imprevedibilità: è il gioco giusto per me".Qui bisogna stare attenti... Il piccolino, Lionel, gioca a basket e il calcio non lo attrae. Christopher ha un bel tocco di palla e ha in testa solo il gol. Preferisce Cristiano Ronaldo a Messi, è l’unico difetto".