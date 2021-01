Antonio Cassano, ex attaccante tra le altre dell'Inter, parla del periodo in nerazzurro di Gasperini in diretta su Twitch: "Un allenatore, quando va in una grande squadra, deve capire che ci sono dei grandi giocatori. All'Atalanta hai dei giocatori mediocri e gli puoi dire quattro parole in più, se vai all'Inter e dici a Maicon ed Eto'o che comando io, dopo due partite ti mandano via. Devi entrare nella testa dei giocatori e farti amare, come ha fatto Pioli con Ibrahimovic. Gigi Simoni diceva che ci sono due regolamenti, uno per la squadra e uno per Ronaldo. Devi farti seguire con personalità, ma non devi esagerare, perché ci sono venti campioni in una squadra così. Il gioco di Gasperini al mondo lo fa solo Bielsa".