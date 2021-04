Intervenuto alla Bobo tv, sul canale Twitch, l'ex calciatore, Antonio Cassano, replica a Nicola Ventola, che parlando di mercato aveva confermato l'interesse di Chelsea e City per l'attaccante dell'Inter, Romelu Lukaku.



"Confermo, il City e il Chelsea seguono Lukaku", ha commentato Nicola Ventola. "Non dire ca..., nell'idea di Guardiola non rientra Lukaku. Secondo me sono i procuratori che lo dicono per prendere più grano".