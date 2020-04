Nel corso della diretta Instagram con Bobo Vieri, Antonio Cassano ha rivelato un retroscena su Erling Braut Haaland, giovane attaccante del Borussia Dortmund: "Quando ha iniziato a giocare nel Salisburgo, ne parlavo con Piero Ausilio, e lui mi ha detto che lo aveva già adocchiato". Poi, rivolgendosi a Vieri ha dichiarato: "Per me è un tuo fac-simile. Sa tenere alta la squadra, sa segnare, sa giocare con ambedue i piedi. Ed è un animale, non ha paura di niente e di nessuno".