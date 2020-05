Durante il suo intervento in diretta su Instagram con Pierluigi Pardo, Antonio Cassano ha parlato così di Mauro Icardi, accostato alla Juventus e al momento ancora al PSG in attesa di conoscere la scelta del club sul suo riscatto: “Per me, l'Inter incasserà 70 milioni da Icardi. Ti possono ancora dare questa cifra per un giocatore come lui dopo il coronavirus, li vale ma non so ancora chi possa pagarli. Di certo, non giocherà all'Inter".