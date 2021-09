Antonio Cassano elogia Mohamed Ihattaren, nuovo acquisto della Juventus girato in prestito alla Sampdoria: "Il giorno che so che gioca Ihattaren torno allo stadio per la prima volta da quando ho smesso di giocare perché io vado a vedere il calcio dei calciatori di qualità - spiega Fantantonio alla Bobo TV -. Manderò un messaggio a Quagliarella, che mi ascolta, dicendogli che deve prenderselo sotto la sua ala perché questo è un fenomeno. E non farlo difendere alla carlona, perché sennò mi butto giù dallo stadio e faccio contestazione".