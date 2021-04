Intervenuto live su BoboTv, l'ex attaccante di Milan, Roma e Inter, Antonio Cassano, ha parlato della stagione del club rossonero.



NON È PIU' FORTE DELLE ALTRE - "Pioli ha creato una squadra, un gruppo unito. Dalla sconfitta contro l'Atalanta in poi ha saputo cambiare marcia, lavorando e formando un gruppo compatto. Il Milan non è più forte delle squadre che sono dietro di lui, ma sta emozionando ed è più squadra".