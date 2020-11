Antonio Cassano, ex attaccante dell'Inter, in diretta su Instagram lancia un particolare messaggio ad Antonio Conte su Christian Eriksen: "L’Inter sta giocando con il 3-4-1-2. Se torna al 3-5-2 e mette Eriksen da play, alla Pirlo, questo gli cambia la squadra. Lui Eriksen non lo vede, parliamoci chiaro. Ma se a Conte viene questa idea pazza di Eriksen in mezzo al campo, da play basso, alla Pirlo, questo gli cambia la squadra. Gli deve dare grande fiducia, questo è un grandissimo calciatore. Ma non è entrato nelle grazie di Conte. Ma sono convinto che se Antonio fa questa mossa, Eriksen gli cambia la squadra. Non mi piace questa Inter con una mezzapunta fasulla. Eriksen davanti alla difesa, con Barella e Vidal mezzali, potrebbe cambiargli la squadra".