Così Antonio Cassano ha commentato la situazione dell'Inter a Tiki Taka: “L’Inter deve prendere un terzino sinistro e un giocatore in mezzo al campo, dove serve più qualità. Brozovic è bravo, ma deve essere accompagnato da qualcuno di qualità. In attacco giocano sempre gli stessi. Poi, c’è una cosa che mi preoccupa: quando giocavi contro le squadre di Conte, facevi fatica a tirargli contro in porta, invece nelle ultime tre partite hanno subito troppo“.