Intervenuto su Twitch alla Bobo TV, Antonio Cassano ha dichiarato: "L'Italia ha vinto 2-0 contro una nazionale modesta. Non mi ha esaltato, non ha fatto bene anche se conserva una sua idea di gioco. Poi però c'è il rischio che becchi il Portogallo e vai a casa. Il Portogallo è più forte dell'Italia, ma il lavoro resta eccezionale. Quando vai a giocare partite importanti, i campioni fanno la differenza. E noi non li abbiamo. Dobbiamo essere felici che Mancini ha dato entusiasmo alla gente".



SU LUKAKU - "Se sta bene fisicamente è ingiocabile, è un carrarmato. Sfrutta molto il suo fisico: se sta bene fa reparto da solo, gioca per la squadra. Se non è al top fa più fatica. Belgio? Tolti Courtois, De Bruyne e Hazard non vedo campioni assoluti, una squadra favolosa. E' Roberto Martinez, il suo allenatore, a farli giocare bene. Non lo metto tra le prime 5. Le 5 da battere sono Francia, Inghilterra, Spagna, Germania e Portogallo.