Nel corso della Bobo TV, Antonio Cassano ha parlato anche della Juventus: "Sono mesi che la Juve gioca male e sta facendo male. Dobbiamo dire le cose come stanno, dal primo momento ha cercato qualcosa di bello e nuovo, ma tra risultati e prestazioni sta facendo molto male. La delusione più grande di questa stagione è la Juve, con quella squadra non può essere a -10 dall'Inter, rischia il quarto posto. Non posso pensare che pareggi con Crotone e Benevento, che perdi con la Fiorentina. E adesso aspettiamo il ritorno della Champions".