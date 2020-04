In diretta su Instagram con Bobo Vieri, Antonio Cassano ha parlato così della panchina della Juventus e in particolare del passaggio da Maurizio Sarri a Max Allegri, che ha allenato l'ex Roma e Real Madrid al Milan: “Ci fosse stato ancora Allegri, la Juve avrebbe già vinto lo scudetto, con lui le chiacchiere stanno a zero, come con Capello. Vinci le partite e porti punti a casa, questa è la mentalità di Max”.