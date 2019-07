Antonio Cassano, ex giocatore tra le altre di Inter, Milan Roma e Parma, ha concesso una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport 24. Tanti i temi toccati, dal possibile scambio Icardi-Higuain alla valutazione di Romelu Lukaku.



Queste le sue parole: "A me Lukaku non piace, 85 milioni per lui sono una follia. Da tifoso dico: Visto che la Juventus vuole Icardi, magari si facciano dare Higuain. Dicono sia un peso per la Juve, si prendano Icardi, danno dei soldi e prendono Gonzalo che da tifoso secondo me è molto più forte".



SU NAINGGOLAN - "Sono tifoso dell’Inter, il top player lo hanno preso in panchina. Conte può avvicinare l’Inter alla Juventus. Per quanto riguarda Nainggolan sarei contento se fosse contento lui di andare al Cagliari. A livello di ingaggio però la vedo dura. Se trovano una soluzione, la felicità è la cosa più importate e se è felice una soluzione la trova".



SULLA ROMA - "Il problema più grande sono Pallotta, Fienga, Baldissoni e Baldini, che non appare mai e decide sempre. Aveva già in mente di mandare via Totti e l'ha fatto anche con De Rossi. Spero che la Roma possa tornare a grandissimi livelli, ma con questi personaggi qua faranno molta fatica, non hanno capito che la Roma non sono loro, ma la gente che la ama".



SULLA PROSSIMA SERIE A - "Mi aspetto una Serie A importante: è tornato Sarri, è tornato Conte. Mi dispiace non ci sia più Allegri che è un allenatore molto forte, che ha vinto tanto. Ma quando deciderà di rientrare sarà per una squadra al top".