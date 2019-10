Antonio Cassano, ex attaccante di Bari, Roma, Real Madrid, Sampdoria, Milan, Inter e Parma, parla di Walter Mazzarri dagli studi di Tiki Taka: "Lui parla molto coi giocatori. Ma in questo momento cosa vai a dire ai giocatori? Sì, con la Juve è un derby, però poi alla fine stai facendo male in questo momento. Poi lui se c'è un po' di pioggia, il tempo, il campo in salita o in discesa, un po' di alibi se li crea...".



SU MAZZARI - "E' molto bravo, però io ho sempre detestato gli allenatori che giocano sugli altri. Contro la Juventus vedrete che metterà una punta e uno dietro la punta che andrà a marcare il mediano basso. La sua idea è sempre difendere e mai attaccare. Lui è un ottimo allenatore, sicuramente, ma immagino già i suoi giocatori in questi giorni... Passeranno l'inferno. Gli parlerà ininterrottamente per due, tre, quattro ore. Con me, ad esempio, queste cose non accadevano mai. Gli dicevo che avevo la febbre e restavo a casa. Lo facevo spesso quando giocavo con lui".