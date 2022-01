Antonio Cassano parla alla Bobo Tv del mercato di gennaio e dei colpi più importanti: "​L’Inter ha fatto acquisti più mirati, non di impatto come la Juve. Ha preso Gosens, come alternativa di Perisic, Caicedo che è stato il migliore 12° uomo di Inzaghi con i fatti. Dal Milan mi sarei aspettato qualche cosa in più in mezzo. Kessié può firmare da domani con un’altra squadra. Lazetic pare sia di grande futuro. La Roma ha fatto qualcosina ma non mi convince. Mi sarei aspettato che la Fiorentina con i soldi di Vlahovic avesse fatto un colpo ad effetto. La Lazio non ha preso giocatori utili a Sarri. Non posso pensare possa rinnovare facilmente. Per il mercato la più grande delusione è stata la Lazio e visto che hai accettato un progetto con un nuovo allenatore lo hai lasciato al palo".