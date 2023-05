Tanti nemici, ma pure qualche amico. Josè Mourinho incassa oggi i complimenti di Marco Materazzi, uno dei giocatori simbolo dell'Inter del Triplete. L'ex difensore bacchetta anche Cassano in una diretta sul portale Storiedipallone: "Se la Roma per tanti anni non ha vinto ci sarà stato un motivo. Se con Mourinho è tornata ad essere competitiva e a vincere il gran merito è proprio dell'allenatore. Non mi piace dire gioca bene o gioca male come fa Antonio (Cassano, ndr), poi diventa monotono. Ognuno ha il suo pensiero ma con quello che ha disposizione Mourinho sta facendo grandi cose. Tra i due mi schiero con il mister, non ho paura a farlo anche se sono amico anche di Cassano".