Dici "Cassano" e pensi subito a Fantantonio. L'ex attaccante barese ha compiuto 40 anni e fa ancora parlare di sè per i suoi pareri secchi e spesso controcorrente sul mondo del calcio. Cassano (Magnago) è anche un paese in provincia di Varese, dove da oggi a domenica 24 luglio si tiene il Woodoo Fest, giunto alla settima edizione dopo due anni di stop forzato per il Covid.



Ecco la line up completa.

Mercoledì 20 luglio: Massimo Pericolo, Nello Taver, Generic Animal, Nicolaj Serjotti, 20025XS (afterparty Le Guns).

Giovedì 21 luglio: Ariete, Bnkr44, Giuse The Lizia, Deriansky, Centomila Carie (afterparty Linoleum dj set).

Venerdì 22 luglio: Mace dj set, Venerus, Ceri, VV, Sibode dj, Djstivo (afterparty: This is not dj set).

Sabato 23 luglio: Myss Keta, Big Mama, Cmqmartina, Populous dj set, Laila Al Habash, Dumbo Gets Mad (afterparty House of Protopapa dj set).

Domenica 24 luglio: The Zen Circus, Naska & Panetti, Tutti Fenomeni, Post Nebbia, Ziliani (afterparty Karaoke live di Ariele Frizzante).



Quattro anni fa, nell'estate del 2018, si era esibito anche Willie Peyote. Quest'ultimo, durante il suo concerto di ieri sera all'ippodromo di San Siro a Milano, ha parlato del passaggio del difensore brasiliano Bremer dal Torino (la sua squadra del cuore) alla Juventus: "Mi ruga il c… però questa non dev'essere una bella giornata anche per qualche interista".