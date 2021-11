Antonio Cassano, ex Inter, Milan e Roma tra le altre, parla di Stefano Pioli, allenatore rossonero, alla Bobo Tv su Twitch: “Sereno, pacato, ascolta le opinioni altrui. Non fa protagonista, non si vende a destra e sinistra, non fa lo sceneggiatore. A ottobre è stato il migliore, con Spalletti”.



SU NAPOLI-VERONA - “Il Verona, non lo so… Da quando è arrivato Tudor sta facendo un capolavoro. Sta facendo una roba allucinante”.



SULLO UNITED - "Se giocava mia madre come terzino sinistro del City, vincevano lo stesso. Pep gli ha dato una rumba... definirla lezione è un complimento".