Antonio Cassano è stato ricoverato all’ospedale San Martino di Genova per complicazioni da Covid-19. A dare la notizia, poi confermata dalla moglie Carolina Marcialis, è genovatoday.it: l’ex calciatore ha passato gli ultimi giorni in isolamento domiciliare dopo essere risultato positivo al virus, per poi verificare un peggioramento delle condizioni. Vaccinato con doppia dose, sta bene.