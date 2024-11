Cassano sentenzia: "Juventus e Milan resteranno fuori dalla zona Champions"

10 minuti fa



Antonio Cassano, ex attaccante e attuale commentatore sui social, nel corso del consueto appuntamento settimanale con Viva el Futbol, con Lele Adani e Nicola Ventola, dice la sua sulla lotta Scudetto: "Atalanta da Scudetto? L'Inter è di gran lunga la più forte in Italia in questo momento, dietro metto il Napoli. La squadra di Gasperini deve arrivare nelle prime 4 e fa un capolavoro. Per vincere il titolo servono anche altre componenti, soprattutto quando arrivi nella fase calda della stagione tra marzo e aprile".





L'ex Fantantonio aggiunge poi, allargando il discorso a Juventus e Milan: "Juve e Milan rimarranno fuori dalla zona Champions".