Tornato in un suo intervento alla Bobo Tv sul derby della Capitale vinto per 1-0 dalla Lazio, l'ex giocatore tra le altre della Roma Antonio Cassano non ha risparmiato critiche anche pesanti alla gestione di Mourinho della rosa giallorossa e del gioiello Paulo Dybala:



"Risse, casini, manate... Di cosa stiamo parlando? Tutta la panchina entra in campo. Questo è la vergogna del calcio italiano. Potrà anche arrivare seconda, ma Mourinho da quando è arrivato non ha mai dato nulla, sta facendo di male in peggio. La Lazio ha provato a proporre la sua idea di gioco mentre la Roma e Dybala mi hanno fatto tenerezza", sentenzia Fantantonio riferendosi alla posizione in campo del trequartista argentino, arretrato in mediana dopo l'espulsione di Ibanez intorno alla mezz'ora.