Antonio Cassano, ex attaccante tra le altre di Inter e Milan, parla in diretta su Twitch della lotta scudetto tra le due milanesi: "Dopo tutti quelli che gli hanno preso l’anno scorso e quest'anno, Conte è obbligato a vincere lo scudetto, se no è un bagno di sangue dopo l'eliminazione dall'Europa. La stagione altrimenti diventa fallimentare. Se vince la Juve, ci può anche stare. Il Milan, con un euro e cinquanta centesimi, sta facendo un campionato clamoroso, danno spettacolo ogni domenica. Per l’Inter, se dovesse vincere il Milan, sarebbe un massacro".