Intervenuto alla Bobo Tv, Antonio Cassano rende nota la sua simpatia per l'Inter e svela la sua passione per il Boca.



“A Milano fischiano ma poi finisce lì. A Roma invece no, venivano a prenderti. A me piaceva quella piazza, ne ero innamorato, ti facevano sentire un re e a volte ti facevano vincere le partite. Tifo in Italia e nel mondo? Sono interista ma superficiale, tifo Boca perché mi sembra diversa da tutte le altre squadre”.