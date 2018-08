Torna a parlare Antonio Cassano. Il barese ha rilasciato un'intervista al Mattino in cui ha parlato del futuro e del sogno di tornare a giocare ad alti livelli. Sei le possibili prossime squadre :"Bologna, Sassuolo, Parma, Torino. Ma anche Empoli e Cagliari".



Queste le sue dichiarazioni: "Vorrei giocare in una squadra vicino a Genova, dove abito, perché non riesco a vivere senza la famiglia. Ci sono cose che fanno la differenza per un uomo, come accompagnare i bambini a scuola. Ricordate Almeyda, il centrocampista argentino che ha giocato con Parma e Lazio? Si fermò due anni e poi ripartì alla grande con il River Plate, in quel calcio molto fisico. Se ho l’opportunità, faccio sempre la differenza. Sono al 110 per cento: sto bene con la testa e il fisico. E, quanto ai piedi, posso giocare fino a 60 anni in questo calcio":