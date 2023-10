Antonio Cassano commenta ancora criticamente la prestazione di Rafael Leao in Psg-Milan: "Non ha mai fatto un'azione, una giocata pericolosa. Se il mio giocatore più forte non mi fa la differenza in queste partite... L'impressione che ho? E' come quei giocatori che prendono e crossano tanto per, sono giocatori che mi dimostrano la poca personalità. Ha cercato quei due tiri alla carlona e non ha fatto nulla".