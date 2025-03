Cassano su Paratici: "Se va al Milan porta uno tra Conte o Allegri"

Federico Zanon

2 ore fa

2

In occasione di una puntata di "Viva El Futbol" su Twitch, Antonio Cassano ha parlato della situazione Milan: "Se prendono Paratici bisogna considerare che ha un ottimo rapporto con Allegri e potrebbe portare lui al posto di Sergio Conceiçao. C'è anche da dire che se potesse scegliere...Non ci giriamo attorno. Lui farebbe una scelta, però gli deve una vagonata di soldi, ed è quello che al momento è al Napoli. Ovvero Conte. E' lui la prima scelta, con Allegri secondo. Sono questi i nomi se prendono Paratici. Berta e Modesto non lo conosco. Tare abbiamo visto che gli allenatori li sa scegliere, sa scegliere i giocatori. Se davvero vanno su Paratici, lui ha un ottimo rapporto con Conte e lui porterebbe Conte. Bisogna capire se si libera da Napoli. Oppure altrimenti va su Allegri".