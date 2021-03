Antonio Cassano, ex attaccante del Milan, parla di Sandro Tonali, centrocampista dei rossoneri, parla alla BoboTv su Twitch: “Giocare nel Brescia è una cosa, giocare nel Milan è un'altra. Ho sempre detto che Tonali mi piaceva, ma non mi esaltava. Un conto è lottare per salvarti, un altro indossare una maglia pesante come quella rossonera”.