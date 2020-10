. Il doppio ex ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport:dopo lo sfogo di fine torneo, evidentemente lo strappo è stato ricucito. Ora, ha una squadra più forte dello scorso anno. Pirlo diventerà un grande allenatore, ma è al suo primo anno.: ha fatto un gran finale, si è qualificato ai gironi di Europa League con una squadra molto giovane.Stefano ha alle spalle una persona preparata comeA 39 anni la forza fisica non basta, serve la qualità e Ibra ne ha tanta:: in nazionale segna sempre, in Premier League era un fenomeno e piaceva al Real. Conte è un grande allenatore ma a lui piacciono quelli allache danno intensità. Il primo anno alla Juve Antonio voleva partire col 4-2-4, poi è arrivatoe quasi non lo voleva... ma al tempo stesso è stata la sua fortuna.