Antonio Cassano parla dell’Inter e lo fa attraverso il proprio profilo Instagram: "In questo momento qua vedo grande confusione da parte dell'allenatore, grande difficoltà dei giocatori. Va in vantaggio 1-0, poi sono buttati tre gol da soli dentro: autorete, disastri clamorosi... Però io nell'Inter vedo qualcosa, non so cosa, però un qualcosa c'è, per poter risalire".