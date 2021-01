Sempre esplosivo Antonionelle sue dichiarazioni. L'ex attaccante tra le altre diha rivelato un aneddoto di mercato nel corso di una diretta su Twitch con Vieri e Adani: "Ero affezionato e sono affezionato alla Roma, sarei rimasto per tutta la carriera. Nel 2004 torno dopo un grandissimo Europeo. Totti aveva sbagliato, sputando a Poulsen., avevo 22 anni e il mondo ai miei piedi.. Io me ne sono andato per il rinnovo, perché mi hanno promesso una determinata situazione e poi si erano rimangiati la parola. A me ha chiamato Moratti, il giorno di Natale. Siccome il mio numero di telefono non lo do a nessuno, lui aveva quello di mio cugino. Quando gli ha telefonato ha detto 'Ciao Antonio sono Moratti'. Lui ha risposto: 'Sì, io sono Berlusconi'. E ha chiuso il telefono"."Io pensavo di andare all'Inter, a un certo punto mi chiama Bronzetti e mi dice 'Anto, ti vuole il Real Madrid". Periodo dei Galacticos, come faccio a dire no al Real Madrid. Avevo il dubbio, ma come facevo.Dopo 3 giorni mi chiama il procuratore e mi dice che la Roma aveva offerto 65 miliardi.Faccio la presentazione, il primo allenamento e al terzo giorno mi cacciano via. Non era per me".