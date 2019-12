Ha fatto rumore l'assenza di Antonio Cassano in occasione della puntata di ieri della trasmissione delle reti Mediaset “Tiki Taka”, condotta dal giornalista e amico Pierluigi Pardo. L'ex calciatore di Roma, Milan e Inter era un ospite fisso, in compagnia di Christian Vieri, nelle vesti di opinionista ma, secondo quanto ricostruisce Antonio Dipollina per La Repubblica, la mancata presenza di ieri è da imputare a una decisione definitiva dei vertici del Biscione.



Nonostante i tentativi di Pardo di ridimensionare la portata del caso ed evitare di affrontare una situazione scomoda (“Sei il numero 1, ti aspettiamo”, mentre mandava un selfie in compagnia di Vieri, “Ne abbiamo già parlato prima, sta bene e ci guarda, gli vogliamo bene", replicando successivamente alle domande di Wanda Nara su Cassano), ciò che trapela è che non sarebbero state gradite alcune posizioni forti espresse in diretta dall'ex giocatore e che sulla scelta aziendale abbia pesato anche il presunto pesante litigio fuori onda con la soubrette Giorgia Venturini.



Sempre secondo La Repubblica, la tensione nella redazione di Sport Mediaset sarebbe alle stelle e, in vista della ripresa del campionato e del programma a gennaio, si va verso un cambio di collocazione di “Tiki Taka” nel palinsesto. Non più di domenica su Rete 4, ma slitta direttamente a lunedì su Italia 1 per fare spazio a un nuovo spazio di approfondimento affidato a Giorgia Rossi.