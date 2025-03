Getty Images

a VivaElFutbol. L'ex attaccante barese ha dichiarato: "In questo momentoGiuntoli, perché lo hai mandato via per prendere un allenatore che sta facendo molto peggio col disastro che sta facendo? Senza un gioco, in confusione totale, svalutando tutti i calciatori. Nonostante Thiago Motta sia un bravissimo ragazzo eccezionale con due cogl… così. Probabilmente hanno fatto un errore a mandare via Allegri, che in un modo o nell'altro ti porta la squadra in porto. So che ti incazzerai…".

piango Adani se dici che Allegri è bravo potrebbe mangiarti il viso



imbruttito Cassano come non mai pic.twitter.com/rrtMxfTlQf — Marmitta (@Marmittaaa) March 11, 2025

gli ha risposto così: "Perché mi dovrei arrabbiare? Parli come gli haters. Stasera non sei stato interessante,Sei partito dicendo una cosa non vera, che l'Atalanta sulla carta è inferiore alla Juventus".