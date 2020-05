Antonio Cassano, ex attaccante tra le altre di Inter e Milan, parla a Sdltv con Paolo Bonolis di Tonali, poi racconta un retroscena sul suo passato in rossonero.



PER ANDARE ALL'INTER... - "L'Inter è la mia squadra del cuore, sono tifoso fin da bambino. Quando ho avuto l’1% di possibilità di andarci, ho fatto un casino al Milan. Speravo che questo potesse essere l’anno buono. Quando ero all’Inter, poi, ho scoperto grazie a Piero Ausilio il mondo del direttore sportivo. Parlavamo sempre di calcio e lui sì che ne capisce. Se qualcuno mi darà la possibilità di farlo, a modo mio, mi piacerebbe tanto".



SU TONALI - "Grande incontrista di buona quantità che deve crescere, ma non mi fa impazzire. A me piacciono giocatori alla Thiago Alcantara, Boadu, Ihattaren, Sancho, Mount".