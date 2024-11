Non solo la situazione in casa Inter e il dualismo tra Frattesi e Barella. Nel corso dell’ultima puntata di Viva el Futbol su Twitch,si è concentrato anche sul momento della. L’ex fuoriclasse ha analizzato la situazione in casa bianconera e i primi mesi sotto la gestione Thiago Motta.“La strada intrapresa non è giusta, io non vedo strada. Tanti giocatori non sono da Juventus. Oggi non vedo ancora strada. Mi aspetto, non tutto e subito perchè non sei Guardiola, ma un'idea. Oggi cosa puoi notare o non puoi notare?. Io vedo solo Cambiaso che si butta in mezzo al campo e fa l'uomo in più. La Juventus se non la sblocca subito va in difficoltà, la gente però va dietro ai risultati positivi ma fino ad oggi non ha mai fatto buone prestazioni"."Non parliamo di Conte, lui crea in un giorno quello che gli altri creano in sei mesi. Baroni ha costruito qualcosa di importante, la sua piazza è esigente. In questo momento però cosa cerchi da Thiago Motta? Un minimo di quello che ho visto a Bologna e oggi non lo vedo. Cerchi un progetto e ancora oggi non lo vedo. Mi arrampico sul fatto che tanti giocatori nella Juve con il gioco che vorrebbe fare Thiago non possono giocare. Ho detto che Milan e Juve non arrivavano nelle prime quattro e ora ho questa paura"."La Juventus quattro anni fa ha preso uno dei top per idee di gioco che era Sarri. Io ho detto da subito che Thiago avrebbe dovuto far attenzione a non fare la fine di Sarri. La Juve oggi è a -7 dalla prima, anche il Napoli è partito da zero. Meno sette è tantissimo. Le altre squadre hanno intrapreso una strada, la Juve no. Il Parma non era organizzato ma sapeva cosa fare"."L'unico che sta dando qualcosa in più in questo momento. All'inizio la Juventus non subiva tanto perché stava dietro la linea della palla, primo goal ripartivano. Adesso sta venendo fuori che la Juventus ha grandi difficoltà"."Continua ad essere scarso. Frenetico, ha paura di avere la palla, fa fatica a muoversi. In area di rigore può fare qualcosa ma non è da grande squadra. Stra pagato ma a me piace zero. Molto meglio Retegui, molto meglio Castellanos".