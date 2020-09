In gol all'esordio in Premier League con la maglia del Leicester, il belga Timothy Castagne è tornato a parlare a La Gazzetta dello Sport del suo addio all'Atalanta: "Ho scelto la Premier perché è il campionato migliore del mondo, in Italia non avrei mai potuto giocare in una squadra diversa dall’Atalanta. Avrei potuto rinnovare il mio contratto, ma, dopo l’esclusione dai quarti di Champions contro il Psg, ho deciso che fosse meglio cambiare. In questa mia decisione i soldi non c’entrano".