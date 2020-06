Timothy Castange spaventa l'Atalanta. Intervistato da La Derniere Heure, l'esterno belga non chiude le porte a un addio: "Essere sulla lista di PSG e Tottenham mi rende orgoglioso. E' la prova che il lavoro ripaga. Non voglio fermarmi a un semplice interesse. Voglio di più. Se da tifoso dell'Arsenal potrei giocare al Tottenham? Ero tifoso soprattutto all'epoca di Thierry Henry, ora un po' meno. Poi, bisogna essere onesti: non si può dire di no a Tottenham o PSG".