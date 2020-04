Potrebbe durare ancora poco la permanenza dell'ala nerazzurra Castagne nella bergamasca: il belga è uno dei pochi giocatori a cui l'Atalanta non ha prolungato il contratto. Voluto fortemente dal Napoli, in caso di offerta irrinunciabile a fine stagione potrebbe levare le tende verso il club partenopeo. Per questo la dirigenza nerazzurra si sta muovendo anche sul fronte di entrata, dove basterebbero 10 milioni-forse anche meno- per aggiudicarsi il terzino sinistro greco Dimitrios Giannoulis.



IL PREZZO- Il classe ’95 del Paok Salonicco era già in cima alla lista dei desideri nell'ultima sessione di mercato invernale, ma le due società non avevo trovato l'accordo sul prezzo. Secondo L'Eco di Bergamo però adesso il club ellenico sarebbe disposto a trattare i 10 milioni iniziali richiesti per il suo cartellino.



ALTRE TRE ITALIANE- Il problema è che il nazionale greco non piace solo alla Dea: per vincere l'affondo decisivo dovrà battere la concorrenza di Roma, Fiorentina e dello stesso Napoli, che a gennaio ha trattato proprio per Giannoulis.