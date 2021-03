Angelo Caruso, Sindaco di Castel di Sangro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole riguardo il prossimo ritiro del Napoli in Abruzzo:



"Quest'anno abbiamo un po' di tempo in più per organizzare il ritiro del Napoli. Aspettiamo il patentino per i vaccinati per consentirgli di entrare allo stadio. Se è confermata la puntata a Dimaro le date saranno 22 luglio al 4-5 agosto".