Luca Castellazzi, ex portiere - tra le altre - di Inter e Sampdoria, tesse le lodi di Szczeny che ieri ha salvato la Juve con un super intervento al termine del primo tempo: ​"Il colpo di testa è partito a grande velocità, era ravvicinato e Szczesny è stato bravissimo a buttarla fuori. In questi casi magari riesci solo a sfiorare oppure la fai tornare in gioco. E' stata una grandissima parata che mi ha ricordato una parata di Buffon l'anno scorso o due anni fa. Evidentemente ha preso l'eredità".