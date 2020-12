Momento d'oro per, protagonista di ben 3 gol nelle ultime 4 uscite del Milan. L'esterno spagnolo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro lo Sparta Praga."Sicuramente non è una casualità, già dall’anno scorso facevo io assist e lui gol. Sicuramente abbiamo un buon rapporto dentro e fuori dal campo”.: “Non è stata la miglior preparazione di tutti, per i problemi fisici che ho avuto sono stato fermo tanto tempo. Ora sto bene, questo è l’importante. Sono pronto per aiutare la squadra per fare quello che stiamo facendo. I gol mi fanno salire in morale e fiducia: mi sento molto, molto meglio”.: "Siamo il Milan, c'è concorrenza. Quando sono arrivato c'era un altro grande giocatore. Ci sta avere dei giocatori forti, sicuramente ti fa crescere di più. Non c'è partita più importante che la prossima, quindi testa a domani. Quello che stiamo facendo è importante, vogliamo raggiungere i nostri obiettivi".: “Pensiamo partita dopo partita, come dice il mister. La partita più importante è domani. Dobbiamo continuare così se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi”.: “Come ho detto prima, c’è concorrenza con ottimi giocatori. Il mister fa le scelte, non c’è più da dire. Sceglierà i migliori giocatori”.: “Loro vorranno batterci, giocano in casa. Ma noi siamo il Milan, e, sebbene siamo qualificati, vogliamo battagliare. Abbiamo la mentalità vincente e puntiamo a vincere domani”.