L'esterno offensivo del Milan Samu Castillejo parla a Sky Sport dopo la vittoria sul Dudelange: "In Europa nessuna partita è facile, loro avevano tanta voglia di giocare questo debutto e non è stato facile, ma abbiamo conquistato tre punti importanti. Milan? Mi trovo in una famiglia, mi sento in una famiglia in questo spogliatoio: è un grande gruppo, mister e Milan ci rendono tutto più facile. Higuain? Mi trovo molto bene con lui, fuori dal campo è divertente e in campo ci troviamo bene. Obiettivo personale? Adattarmi, dare tutto per questo club che ha puntato tanto su di me e giocare bene al calcio".