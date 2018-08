"Ero venuto da piccolo, quando ero piccolo, ed è stata la prima e unica volta in cui ho visto San Siro". La partita l'ha svelata lui, Milan-Torino. Bandiera in mano, gli occhi pieni di desiderio e di stupore, tipico delle prime volte, e San Siro che si rivela, maestoso, come sempre. Samu Castillejo e i colori rossoneri, un destino che era scritto non nelle stelle, ma nella passione, quella che ti muove, ti porta a lasciare Malaga, anche solo per un giorno, ti conduce a Milano e ti trascina a tifare Milan. E ti fa postare su Instagram una foto di quella giornata. Indimenticabile.



SORPRESA DI MALDINI - "Chi mi incuriosisce? ​Castillejo, per la sua personalità, il suo tipo di gioco e le sue caratteristiche. Credo potrà essere una gran sorpresa". Parola di Paolo Maldini, uno che centellina sempre le parole. Non si è sbilanciato su un suo erede, ma lo ha fatto per la sorpresa della stagione. DNA milanista, cresciuto col cuore rossonero, forse, al di là delle qualità tecniche dell'esterno offensivo arrivato dal Villarreal, Maldini è riuscito ad andare oltre, percependo quella appartenenza al Milan che sembra essere la base del nuovo ciclo rossonero.



E' GIA' PRONTO - "​Samu è qua da poco ma ha iniziato bene. È un grande mio amico, abbiamo giocato insieme in Spagna e sicuramente entrerà bene nel gioco della squadra". Queste, invece, le parole di chi lo conosce bene, Mateo Musacchio. Insieme al Villarreal, il difensore argentino è stato il primo acquisto del Milan dei cinesi, Castillejo è stato l'ultimo del Milan degli americani, si sono ritrovati ora in rossonero. Il 22 è pronto a partire titolare col Napoli al fianco di Romagnoli, ma attenzione anche al nuovo numero 7, quello che fu di Sheva: Calhanoglu è squalificato e Borini non ha convinto da esterno... Salvo sorprese ci sarà Bonaventura dal primo (con Bakayoko mezzala), ma la scheggia spagnola, a partita in corso, può sparigliare le carte. Come si dice? Chi ben inizia è a metà dell'opera...



@AngeTaglieri88